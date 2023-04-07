وصول اعضاء اللجنة العسكرية 5+5 عن المنطقة الغربية وقيادات امنية وعسكرية لمدينة بنغازي

اعلنت وسائل اعلام محلية عن وصول أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية إلى مدينة بنغازي لاستكمال مشاورات اجتماعات تونس وطرابلس.

وفي وقت سابق اليوم، غادرت لجنة 5 عن المنطقة الغربية وبعض القيادات العسكرية والأمنية وقادة مجموعات مسلحة مطار معيتيقة في أول زيارة إلى مدينة بنغازي لاكمال ما اتفق عليه في اجتماعات طرابلس وتونس .

وتأتي هذه الزيارة، التي تهدف لاستكمال الاجتماعات السابقة مع نظرائهم في اللجنة العسكرية المشتركة والقيادات الأمنية والعسكرية بالمنطقة الشرقية، ضمن جهود توحيد المؤسسة العسكرية التي ترعاها البعثة الأممية، بعد تعذر الزيارة يوم امس الخميس لأسباب لوجستية.