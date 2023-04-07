أبوجناح: اجتمعت مع قيادات فزان لبحث تحسين الخدمات في الجنوب

التقى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة رمضان أبوجناح، الخميس، مع عدد من القيادات والنخب من الجنوب الليبي.

وجرى خلال اللقاء التباحث حول المشاكل والصعوبات التي تواجه مدن الجنوب وتحسين مستوى الخدمات فيها بمختلف القطاعات.

واستمع نائب رئيس مجلس الوزراء الى العديد من المداخلات التي قدمتها قيادات ونخب فزّان، والمؤكدة على دور النخب والقيادات في وضع الحلول المناسبة للمستقبل السياسي والاجتماعي والخدمي بالمنطقة.

كما استعرض اللقاء مشاريع التنمية، والمشاريع الزراعية الجارية والمتوقفة، والتأكيد على تسييل المخصصات المالية لاستئنافها واستكمالها، بحسب بيانه.