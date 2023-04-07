شاهد.. الأمن الداخلي ينشر وثائق صادرة عن النائب العام بشأن ضبط “الشبكة التنصيـرية”

نشر جهاز الأمن الداخلي وثائق تتضمن أمر الضبط والإحضار والحبس الصادرين عن النائب العام بحق أعضاء المنظمة التي استغلت كنسية “السيدة مريم” بالمدينة القديمة، لتعميد الليبيين بعد اعتناقهم المسيحـية وتركهم الإسلام.

وقال الجهاز “عاكفون على مواصلة المشوار خلف المرتدين عن الدين الحنيف ومن كان على شاكلتهم والاستمرار في ملاحقتهم بالقانون”.

وقال، جهاز الأمن الداخلي، في بيان صادر عنه، إن التصدي والمراقبة للنشاطات المشبوهة والمعادية التي تقوم بها الدول والمنظمات والمجموعات والأفراد والتي تستهدف الهوية الوطنية أو القيم الإسلامية للمجتمع الليبي أو بنيته السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، ما هو إلا أحد اختصاصاته الأصيلة، مشيراً إلى أن كل ما تم اتخاذه من إجراءات “في حق المقبوض عليهم الذين بدّلوا دينهم وتنازلوا عن الحق بالباطل كانت وفقًا للقانون وفي إطار الكفاءة والمهنية”.

وأضاف، أن “إيقاف المقبوض عليهم كان قد تم وفقًا للقانون استدلالاً وتحقيقًا للمراحل السابقة للأحكام التي ننتظرها كرادع لكل من تسول له نفسه المساس بالقيم الدينية”. مضيفاً إنّه وبكامل مكوناته لن يلتفت للخلف، وإن “كل من كان مأجورًا للنطق لصالح الباطل فليراجع نفسه وليعد لرشده، وإلا فإن جهاز الأمن الداخلي سيلاحقه أينما كان وحيثما وجد”.

وكان، جهاز الأمن الداخلي طرابلس، قد أعلن الخميس، عن ضبط منظمة تستغل كنسية “السيدة مريم” بالمدينة القديمة، لتعميد اللليبيين بعد اعتناقهم المسيحية وتركهم الإسلام، وتم القبض على شاب ليبي ارتد عن الإسلام من قبل جهاز الأمن الداخلي لخروجه عن الدين الإسلامي واعتناق المسيحية.