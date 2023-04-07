حبارات: من أين جاء المركزي بالسيولة الضخمة في حين لم نرَ حركة إيداعات مصرفية؟

شكك الخبير الاقتصادي نور الدين حبارات في بيانات مصرف ليبيا المركزي الأخيرة، وقال إن المركزي أكد أمس لبعض وسائل الإعلام إنه قام بتوزيع مبلغ 25 مليار دينار على فروع المصارف في كافة المدن الليبية و ذلك خلال الربع الأول من العام الحالي، كما إنه بصدد توزيع مبلغ 11 مليار دينار خلال شهر رمضان أي شهر أبريل الحالي و ذلك في إطار ما يسميه تنفيذ إستراتيجيته لتوفير السيولة النقدية، و إنه قام بتنفيذ 44 رحلة جوية لنقل السيولة إلى مناطق شرق البلاد و جنوبها.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “السؤال هو، من أين مصادر هذه السيولة و بهذا الحجم الكبير و في غضون فترة وجيزة جداً ؟.. خاصةً إننا لم نرى حركة لعمليات إيداع مصرفية فيما عدا الإيداعات المتعلقة بشراء النقد الأجنبي لأغراض الإعتمادات الشخصية و البطاقات و التي لا تتجاوز قيمتها خلال الفترة المذكورة ما قيمته 4.5 مليار دولار وفق لبيان المركزي الصادر أمس عن إستخدامات النقد الأجنبي”.

وتابع قائلًا: “لم نسمع بإن المركزي قام بسحب إصدارات قديمة من العملة الورقية لإستبدالها بأخرى جديدة، كما إن حصيلة قيمة الإيرادات السيادية من ضرائب و جمارك وفوائض شركات الموردة لحسابات الحكومة أدى المركزي وفق بيانه لا تتجاوز 800 مليون دينار فقط، و الأسوأ من ذلك إن ميزان المدفوعات في نهاية شهر مارس المنصرم أظهر عجز أي هناك تناقص في رصيد الإحتياطي الأجنبي قدره 8 مليار دولار، فالسؤال هو، من أين مصادر تلك الأموال أو السيولة بذلك الحجم خاصةً و أن لا توجد لدينا حتى أداة أو سياسة نقدية لإمتصاص جزء من المعروض النقدي المتواجد خارج النظام المصرفي و الذي تضاعف بشكل دراماتيكي منذ 2012 م”.