في إشارة للدبيبة.. السفير الامريكي: من يريد أن يترشح للانتخابات لا يمكن أن يكون مشرفاً عليها

صرح السفير الأمريكي ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند في لقاء له، أن من يديد الترشح للانتخابات لا يمن أن يكون من المشرفين عليها، في إشارة منه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وقال نورلاند في لقاء مع قناة العربية، أن هوية المرشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا يجب حلها لأنها تسببت سابقا في تأجيل الانتخابات.

وأضاف نورلاند أن عدد من المرشحين يعتبرون شخصيات جدلية وعلى الليبيين حسم موقفهم منها، مشيراً إلى إنه لا يمكن لمن يريد أن يترشح للانتخابات أن يكون جزءًا ممن يشرف عليها.

ونوه نورلاند “لا نريد عملية انتخابية تزيد عدم الاستقرار، ويجب الاتفاق على طريقة إدارتها.

وأكد السفير الامريكي “ندعم جهود المبعوث الأممي للتوصل إلى انتخابات، والاتفاق السياسي من العناصر الأساسية لإجرائها”.

وأفاد نورلاند أنه “يوجد تقدم في ملف خروج المرتزقة من ليبيا، وفتح سفارتنا هناك مرتبط بالوضع الأمني”.