نورلاند يبحث مع الكوني استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا

ليبيا – التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير نورلاند الخميس عضو المجلس الرئاسي الكونيِ.

نورلاند وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة القوي لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي لتنظيم الانتخابات هذه السنة.

وناقش نورلاند والكوني كيف أن استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار الجديدة سوف تجلب التركيز للمناطق المهمشة تاريخيا في ليبيا.

