ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب على تصريحات رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح الأخيرة.

معزب قال في تصريح لمنصة “فواصل”: إن تصريحات السائح حول جاهزية المفوضية وإمكانية إجراء الجولة الأولى من الانتخابات نهاية العام، تُعدّ متسرعةً إلى حد ما؛ فقانونيًّا ما زالت عقبة التوافق بين مجلسي النواب والدولة على قوانين الانتخابات قائمةً.

وأكد أن وجود تفاهمات بين المشري وعقيلة لا يعني الوصول إلى حل لهذه المسألة.

ولفت إلى أنه ما زالت الأوضاع الأمنية القائمة منذ إعلان فشل انتخابات 24 ديسمبر 2021، كما هي لم يتغير شيء على الأرض، سوى الزيارات المكوكية بين قيادات عسكرية وأمنية من الطرفين.

وأشار إلى أنه ربما حققت المفوضية بعض التقدم لوجستيًا نتيجة الدعم المادي من الحكومة ومن أطراف دولية، لكن يبقى الحال كما هو عليه، وما زالت الانتخابات النزيهة والشفافة حلم لكل الليبيين لم تتحقق بعد.

Shares

The post معزب: تصريحات السائح حول جاهزية المفوضية وإمكانية إجراء الجولة الأولى تُعدّ متسرعةً إلى حد ما first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية