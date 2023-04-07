وزارة المالية الليبية: زيادة مرتبات 38 ألف موظف في أبريل

كشفت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عن زيادة مرتبات 38 ألفا و552 موظفا في شهر أبريل الجاري.

وقالت الإدارة، في تنويه، اليوم الجمعة، إن الزيادة جاء بترقيات أو تنفيذ جدول المرتبات الموحد.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة المالية إحالة مرتبات شهر أبريل إلى مصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.

كما أصدر المصرف المركزي بيانات أمس أظهرت صرف 13.1 مليار دينار للباب الأول (الرواتب) منذ بداية العام الجاري.

وأشار المصرف إلى أن الإنفاق على الرواتب مثل 73% من إجمالي الإنفاق البالغ 18 مليارًا خلال الفترة نفسها.