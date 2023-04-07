بالتزامن مع وصول باثيلي .. وفد عسكري من غرب ليبيا يصل بنغازي

وصل مساء اليوم الجمعة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة والقيادات الأمنية والعسكرية عن المنطقة الغربية إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي، للقاء نظرائهم عن المنطقة الشرقية.

وأدت مصادر محلية أن وفد المنطقة الغربية العسكري الذي وصل إلى مدينة بنغازي لاستكمال المباحثات التي انطلقت في تونس، واستكمل جزء منه في العاصمة طرابلس لتوحيد المؤسسة العسكرية والتوافق حول إنجاز الانتخابات.

وبالتزامن مع وصول الوفد العسكري، وصل إلى مدينة بنغازي أيضا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي، والذي ينتظر أن يترأس اجتماعا عسكريا وأمنيًا اليوم برعاية البعثة الأممية ضمن المسار العسكري.