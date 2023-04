ليبيا – استقبل رئيس لجنة الإدارة محسن السقوطري ومدير عام المنطقة الحرة بمصراتة أيمن الدرويش وعدد من مديري الإدارات الخميس سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، وفاروق الناجح مستشار الشؤون السياسية بالسفارة.

حيث تركز النقاش حول دعوة الشركات الأنجليزية للاستثمار بالمنطقة الحرة بمصراتة، وسبل التعريف بالمنطقة الحرة والمزايا والإعفاءات للمستثمر البريطاني، والتعاون بشكل أكبر مع الملحق التجاري بسفارة المملكة المتحدة ومنظمات الأعمال والوكالات الترويجية والتجارية.

كما أبدت السفيرة إعجابها بحجم الأعمال المنجزة والمشاريع المنفذة وجاهزية المنطقة الحرة بمصراتة لاستقبال المستثمرين مقارنة بزيارتها الأولى التي كانت بتاريخ يوليو 2021.

Shares

The post سفيرة المملكة المتحدة تجري زيارة للمنطقة الحرة بمصراتة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية