حالة الطقس: أجواء باردة تشهدها مناطق الشمال مع رياح نشطة على معظم البلاد

طرابلس 07 أبريل 2023 (وال)- توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسًا باردًا على مناطق الشمال، مع رياح نشطة على معظم البلاد، وهطول أمطار متفرقة مساء الجمعة على مناطق غرب ليبيا تكون جيدة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية.

وقال المركز في نشرته اليومية إن منطقة رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة ستكون السماء غائمة مع فرصة لسقوط أمطار من مساء اليوم قد تصحبها خلايا رعدية ومتوقع أن تكون جيدة على أقصى الساحل الغربي والدواخل، مما تسبب في تراكم المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية مع ظهور ضباب هذه الليلة على بعض مناطق جبل نفوسة.

الرياح: شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار أحيانًا. و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15-20) مْ.

وأما منطقة الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:- حالة السماء: غائمة جزئيًا تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية شرقية نشطة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16-22) مْ.

كما توقع المركز أن تشهد منطقة الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة سماء: غائمة جزئيًا تتكاثر على غدامس والحمادة والجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية.

الرياح: جنوبية غربية نشطة السرعة على القطرون وأقصى الجنوب بينما تكون شرقية على باقي المناطق مثيرة للأتربة والرمال أحيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 27 ) مْ على غدامس – الحمادة والجفرة، وتكون ما بين (30 -35) مْ على أقصى الجنوب.

منطقة الواحات – السرير- تازربو – الكفرة:- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر صباح الغد على مناطق جالو والواحات مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال. و درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35-39) مْ، بينما لا تتجاوز (29) مْ على مناطق الواحات.

وأشار المركز في نشرته إلى أن غروب الشمس اليوم الجمعة على مدينة طرابلس سيكون تمام الساعة (19:30)، وشروقها ليوم الغد سيكون الساعة (06:47). (وال)

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