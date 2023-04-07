وزير بحكومة الدبيبة: الانقسام السياسي هو صراع نخبوي بين السياسيين

قال وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بدر الدين التومي، إن حكومته أطلقت البرنامج الوطني لتمكين البلديات من اختصاصاتها، و باشرت نقل 11 اختصاصا رئيسيا لجميع البلديات.

أضاف في تصريحات صحفية أن المشروع في بلديات ليبيا كافة البالغ عددها 145 بلدية في الوقت ذاته، و اكتملت عملية نقل الموظفين وتسلم الاختصاصات، وتنفيذ جدول المرتبات الموحد لكل العاملين في البلديات.

ولفت إلى أن ملاحظات عمداء البلديات ناتجة عن الصعوبات التي واجهت نقل الاختصاصات، و من أبرز الصعوبات التي واجهتنا لدى النقل، ممانعة المتشبثين بالمركزية، وإخفاء المستندات وغيرها، وقد تغلبنا عليها بعزيمة عمداء البلديات، و القطاعات المستهدفة في المرحلة الأولى لمشروع نقل الاختصاصات قد استكملت كلها.

واختتم قائلًا: ” الانقسام السياسي هو صراع نخبوي بين السياسيين لكن ليبيا واحدة، و سمعت بمبادرة حكومة باشاغا للتنمية المحلية، ووجود عمداء البلديات في طرابلس لمناقشة آلية توزيع المخصصات وبرامج التنمية ويطالبون بمخصصات إضافية، دليل على أن الكل يعمل تحت مظلة حكومة واحدة.” وفق قوله.