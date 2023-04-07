أعضاء لجنة “5+5” عن المنطقة الغربية يصلون بنغازي

العنوان-بنغازي

وصل أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” عن المنطقة الغربية وقيادات أمنية وعسكرية اليوم الجمعة إلى مطار بنينا في بنغازي.

وسيلتقي الوفد نظرائهم بالقيادة العامة، وذلك تنفيذا لما اتفق عليه في الاجتماع الأمني رفيع المستوى بالعاصمة طرابلس، الذي عقد يوم 26 مارس الماضي.

وحينها زار وفد عسكري تابع للقيادة العامة ويضم اللجنة العسكرية 5+5 ووكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، طرابلس وكان استقبالهم عدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية.

وكان الزيارة بعد أسبوع من اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” مع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين والتي حضرها رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد ورئيس الأركان القيادة العامة للجيش الوطني، الفريق عبدالرازق الناظوري، والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

وتوافق المشاركون في الاجتماع على عدة نقاط منها مواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة، وإيجاد حكومة موحدة.