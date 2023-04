الشيباني: لا نريد أن تستغلنا أمريكا وتستغفلنا وتكون بلادنا أوكرانيا شمال افريقيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن أمريكا تسعى الى تجنيد الليبيين لمحاربة الفاغنر الروسية تحت شعار ضرورة خروج جميع المرتزقة لإجراء الانتخابات.

الشيباني أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “نعم نحن نريد خروج جميع القوات الاجنبية بما فيهم الفاغنر، ولكن ليس بالنيابة عن أمريكا وبطريقتها وبتوجيه منها وفي التوقيت المناسب لها”.

وتابع: “لا نريد أن تستغلنا أمريكا وتستغفلنا وتكون بلادنا أوكرانيا شمال افريقيا”.

