غرفة عمليات الجنوب تطلق دوريات عسكرية لتأمين الحدود الجنوبية الغربية

انطلقت دورية مشكلة من الوحدات التابعة تعبوياً لمنطقة مرزق العسكرية بإمرة اللواء سعد القبلاوي، إلى الحدود الجنوبية الغربية من مثلث السلفدور وغرنديقة، مروراً بنقطة النقازة ومنفذ الثوم الحدودي مع دولة النيجر ووادي بغرارة، وذلك بتوجيهات من آمر غرفة عمليات الجنوب اللواء مبروك سحبان.

وتأتي هذه الدوريات العسكرية حرصاً من القيادة العامة للقوات المسلحة على تأمين الحدود الجنوبية الغربية من أي خروقات أمنية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تنشط فيه المجموعات الخارجة عن القانون من الهجرة غير القانونية وتجارة المخدرات وتهريب المحروقات، ما يُهدّد أمن واستقرار ليبيا.