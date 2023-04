ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن عقلية الميليشيات والبلطجة أصبحت هي المسيطرة بعد “ربيع العرب”.

التكبالي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أضاف: “تشاهد مسلسلات رمضان فلا ترى إلا سطوة تجار المخدرات، والعصابات التي تأخذ القانون بيدها، والحكومة إما متعاونة أو غائبة”.

The post التكبالي: عقلية الميليشيات والبلطجة أصبحت هي المسيطرة بعد “ربيع العرب” first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

