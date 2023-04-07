أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) يصلون بنغازي

بنغازي 07 أبريل 2023 (وال)- وصل أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وقيادات أمنية وعسكرية بالمنطقة الغربية اليوم الجمعة إلى مطار بنينا في بنغازي.

وكان أعضاء اللجنة المشتركة قد عقدوا اجتماعا في طرابلس يوم 26 مارس الماضي بحضور المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وعددِ من القيادات الأمنية والعسكرية بالمنطقة الغربية والشرقية، وذلك لتوحيد الجهود من أجل تنظيم الانتخابات ووضع الآليات للتواصل بين الوحدات الأمنية والعسكرية لتأمينها، ونبذ الفرقة للخروج بالبلاد لبر الأمان. (وال)

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