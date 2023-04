قضت محكمة جنايات طرابلس بإدانة مدير سابق لشركة الاستثمارات الخارجية، وفق ما أفاده مكتب النائب العام.

وأنزلت المحكمة بالمتهم عقوبة السجن لـ3 أعوام بتهمة الإضرار الجسيم بالمال العام والمصلحة العامة، حسبما وصفه المكتب.

وأوضح المكتب أن “الإساءة” كانت خلال تقديم المهتم يد المساعدة لآخرين عند تحصيلهم أموالا بالمخالفة، وفق قوله.

المصدر: مكتب النائب العام

