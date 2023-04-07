لهذا السبب.. منظمة نساء الطوارق تشن هجومًا لاذعًا على مسلسل السرايا 2

فسانيا – طالبت منظمة نساء الطوارق بوقف المشاهد التي وصفتها بالمسيئة “لنساء الجنوب” في مسلسل السرايا2 المعروض على شاشة قناة سلام وتصف مخرجه بالمزور للأحداث التاريخية والحقود.

وأوضحت منظمة نساء الطوارق أنه في المسلسل جارية سمراء اللون نسبت أصولها إلى الجنوب الليبي.. وقد وصفت بعدة صفات لا إنسانية ولا أخلاقية تدعو للفتنة والتشويه لنساء الجنوب.

وتابعت المنظمة عبر بيانها أنذ شخصية مبروكة التي نسبت للجنوب الليبي بالمسلسل وصفت بالمرأة السحارة والخبيثة والكاذبة كما تم نعتها “بالجارية من الجنوب” وطردت بسبب السحر وهذا بعيد عن شخصية نساء الجنوب.

وأكدت المنظمة عبر بيانها أن نساء الجنوب عبر العصور التاريخية لم يكنّ جوارٍ في البيوت ونستغرب هذه الحملة الشنعاء على الجنوب وأهله وهذا المسلسل يثير الفتنة والعنصرية ويخصصها لأهل الجنوب.

وطالبت المنظمة عبر بيانها من أهل الجنوب بالتوقف عن مشاهدة هذا العمل الذي يثير الاشمئزاز والحقد والفتنة بين أبناء الوطن الواحد على حد وصفها.

وتختتم منظمة نساء الطوارق بيانها بأن مخرج المسلسل أسامة رزق زور التاريخ وأضاف للحدث التاريخي روايات زائفة وكاذبة ومشوهة على حد قولها.