الغرياني: “ثورة فبراير” ما زالت تؤرق المجتمع الدولي.. وهي الوحيدة التي تقف في وجه أمريكا وتصدها

قال مفتي المؤتمر الوطني العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إن “ثورة فبراير” ما زالت تؤرق المجتمع الدولي وتصارع ولم تدخل بيت الطاعة وتكون تحت الحذاء الأمريكي والصهيوني.

الغرياني اعتبر خلال استضافته الأسبوعية عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء أنها الثورة الوحيدة التي ما زالت تقف في وجههم وتصدهم.

وأضاف: “ما كان لهذا العدوان الصهيوني والاحتلال الغاشم العنصري الذي يقتل إخواننا في فلسطين، لو أن الثورات في سوريا ومصر وليبيا قائمة وتحكم لما تمكن الصهاينة مما يقومون به حاليًا”.

ورأى أن ما يجري في المشهد الليبي الأسبوع الماضي ما هو إلا خداع وتحايل لجر البلاد لذات النتيجة والنهاية التي آلت لها الثورة المصرية وغيرها.

وزعم أن محاولات توحيد المؤسسة العسكرية وإجراء انتخابات بحيث تكون حكومة واحدة.