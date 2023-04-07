مؤشّر التنمية البشرية: ليبيا تتراجع عالميّا وتتقدّم إفريقيّا

تراجعت ليبيا إلى المرتبة 104 عالميا على مؤشر التنمية البشرية بمعدل نمو بلغ 0.70، وذلك حسب تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي في الدول العربية.

وعلى المستوى الإفريقي، احتلت الجزائر المرتبة الثالثة(91 عالميا) بعد سيشيل وموريشيوس، متقدمة على مصر وتونس (4إفريقيا و97 عالميا) وليبيا (5 إفريقيا و104 عالميا) وجنوب إفريقيا (6 إفريقيا و109 عالميا )، فيما احتل المغرب المركز العاشر فريقيا و123 عالميا.

ولقد تضمن التقرير 191 دولة، واحتلت سويسرا المرتبة الأولى في العالم.

ويعتمد المؤشر على مقياس متوسط العمر، ومحو الأمية والتعليم ومستويات المعيشة لكل البلدان في جميع أنحاء العالم، ويعتبر وسيلة لقياس مستوى الرفاه، والرعاية الاجتماعية.