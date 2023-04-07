الملف الليبي جزء من مباحثات أوغلو ولافروف في أنقرة

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو أن الأوان قد آن لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة في ليبيا داعيا جميع الأطراف والقوى السياسية الليبية أن تتوحد في هذا الإطار جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك جمع أوغلو بنظيره الروسي سيرجي لافروف.

وأضاف أوغلو أن هناك الكثير من المجموعات المسلحة في ليبيا ومن الضروري اجتماع كل الأطراف على طاولة الحوار مؤكدا عزم بلاده على دعم الأمان والاستقرار في ليبيا.

من جهته أكد لافروف الذي يجري زيارة إلى تركيا تستمر يومين على وجود رغبة من الجانبين الروسي والتركي للتعاون في مجال حل الأزمة الليبية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان مستدركا بالقول إنه من الضروري أولا الوصول إلى اتفاق سياسي في الداخل وإقامة مؤسسات حكومية.

وأضاف الوزير الروسي أن الناتو هاجم ليبيا وخرب كل ما فيها ونحن نحاول الأن أن نجمع هذه الدولة من جديد ونحييها لتقف على أقدامها.