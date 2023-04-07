البحث الجنائي يخلي مبنى تابعاً لمديرية أمن بنغازي مسلوباً منذ 2011

تمكن جهاز البحث الجنائي من إخلاء مبنى تعود ملكيته إلى مديرية أمن بنغازي كان قد اعتدي عليه بشكل غير شرعي منذ العام 2011، كما تم ضبط المعتدي عليه وإخلاء المبنى.

وأوضحت الإدارة العامة للبحث الجنائي، أن هذا الإجراء يأتي ضمن أعمالها الموكلة إليها من السلطات القضائية لمجابهة أفعال التعدي على أملاك الدولة واستغلالها من قبل الخارجين عن القانون.

وقال الجهاز إن المبنى الذي جرى إخلاؤه كان مخصصا لمركز التدريب والتطوير بمديرية أمن بنغازي، واعتدى عليه شخص بمساعدة مجموعة مسلحة وأقام في المبنى منذ العام 2011، مستغلا الوضع الأمني في أنحاء البلاد حينها، مشيرا إلى أن المعتدي رفض كامل الحلول الودية لإخلاء المبنى التي عرضها عليه مكتب مكافحة الظواهر السلبية.