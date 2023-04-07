هذا ما جاء في كلام باشاغا حول القاءات العسكرية التي تنظمها الأمم المتحدة

قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إن القاءات العسكرية التي أشرفت عليها بعثة الأمم المتحدة تحت إطار لجنة 5+5، تعتبر جيدة، وخطوة في إطار توحيد مؤسسة الجيش والمؤسسات الأمنية.

وأضاف باشاغا خلال لقاء صحفي أن ليبيا لن تكون فيها حكومة قادرة أو دولة قادرة على إجراء انتخابات من دون توحيد المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية، فلا بد أن تكون متحدة “

وأشار إلى أن قادة المؤسسات الأمنية وقادة لجنة 5+5 وقادة الجيش ليست عندهم رغبة ضمنية في زج “أبنائنا في أتون حرب، لن تكون هناك حرب بل فرص أن تكون لنا حكومة قوية ومنتخبة تستطيع مطالبة جميع القوى الأجنبية بأن تغادر ليبيا ولها الحق والشرعية كاملة، وتغادر دون حروب ودون أي صراع”.