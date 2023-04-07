دعا للخروج للميادين.. الغرياني يشن هجومًا حادًا على حفتر وينتقد الاتجاه لتوحيد الحكومة

رأى مفتي ليبيا الصادق الغرياني، أن توحيد الحكومة لن يُفيد شيئًا، مشيرًا الى أن الانقسام في هذه الحالة أفضل من الحكم في بنغازي.

وقال الغرياني في تصريحات تلفزيونية، :لا تنتظروا خيرًا إذا توحدت الحكومة على يد حفتر، بل سيزداد الأمر بلاءً ونظل في الانقسام أفضل لنا مائة مرة من أن يحكمنا ظالم أو فاجر أو فاسق”.

ودعا الغرياني المواطنين للخروج إلى الميادين للتعبير عن رأيهم بقوة ضد إشراك حفتر عبر تسويات الأمم المتحدة، مشيرًا الى أن هذا أمر واجب على كل قادة وأحرار فبراير .

وأضاف الغرياني : “إذا كانوا يُريدون الانتخابات فلتُجرى في ظل الحكومة الحالية”.

وتابع الغرياني قائلًا :”القانون الذي أجرينا على أساسه انتخابات المؤتمر الوطني عام 2014، عادل ومنصف لكل أهل ليبيا، لأنه صادر عن جهة تشريعية محايدة”.

وأشار الى أن مشروع الصخيرات أوضح دليل على تعاون لجان الأمم المتحدة على مأساة ليبيا.

وقال الغرياني أن من اجتمعوا في الصخيرات ظلوا يتناقشون لمدة شهر كامل، وفي النهاية أخرج المبعوث الأممي حينها ورقة من جيبه، وسمّى السراج ومن معه في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، ووقف الجميع حينها مبهوتين لأنهم لم يطرحوا اسمه على الإطلاق.

وأوضح الغرياني أن المؤتمر الوطني ليس سبب فشل الصخيرات، بل من شاركوا فيه هم سبب الفشل، لأنه تم خداعهم وبيع ليبيا بالكامل.

وأكمل الغرياني قائلًا :”كيف تجلسون في بيوتكم، وهو يتفاوضون مع حفتر ليسلموه البلاد، بل يجب أن تؤدوا ما فرضه الله عليكم، فهذا جهاد واجب، ومعركة واحدة ضد الوطن العربي كله”.

وزاد :”هذه إرادتكم التي يمكنها أن تكسر وتُحطم كل القوى العالمية، ولا تقول أسطول سادس وقوات أمريكية، وإلا لن يرحمكم أحد على الإطلاق”.