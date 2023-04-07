باتيلي: ننظر إلى موضوع توحيد السلطة التنفيذية بواقعية ترمي إلى إجراء الانتخابات

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إن أغلب الأطراف السياسية في ليبيا تُحاول التنصل من مسؤوليتها في تعطيل المسار الانتخابي، وإلقاء اللوم على الأطراف الأخرى، مشدداً على أن الجميع يتحمل مسؤولية عدم إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021م.

باتيلي وفي تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، رأى أن الوضع القائم يخدم فقط بعض الأشخاص، لذا فقد استمر التعطيل عبر ما وصفه بالمناورات المختلفة التي تعتمد في العموم على قاعدة الاتفاق على الاختلاف، مضيفاً أنه إذا كان الليبيون يريدون إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، فقد حان وقت عمل الأطراف الفاعلة في المعادلة الليبية وتسريع خطاهم لتلبية تطلعات الشعب.

كما أكد باتيلي على ضرورة مقاربة توحيد الحكومة في هذا الوقت الحساس بكثير من الواقعية والحذر، منوهاً بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ينظر إلى موضوع توحيد السلطة التنفيذية بواقعية ترمي إلى تحقيق الهدف الأسمى المرجوّ، وهو إجراء الانتخابات تحت سلطة واحدة.

هذا وشدد باتيلي على فكرة دعم أي توافق ليبي يضع البلاد على طريق التعافي، ويعيد إضفاء الشرعية على مؤسسات الدولة، ويفتح الباب أمام السلام والاستقرار المستدامين.