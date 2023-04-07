مترشح رئاسي : القيادة العامة تريد إقصاء سيف الإسلام لفوز حفتر برئاسة ليبيا

رأى المترشح الرئاسي، أسعد زهيو، أن القيادة العامة تريد إقصاء المترشح الرئاسي سيف الإسلام من الانتخابات، ومشاركة المشير خليفة حفتر فيها وفوزه برئاسة ليبيا موضحًا أن القيادة العامة لا تريد الانتخابات بدون السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين بالمشاركة فيها.

وقال زهيو، أن مجلس النواب لا يريد الانتخابات، ويريد استبدال الحكومة الحالية بحكومة جديدة، وذلك لن يذهب بنا للانتخابات.

وأضاف زهيو، أن مجلس الدولة لا يريد الانتخابات، ويريد إقصاء شخصيات بعينها يُناصبها العداء، ويعتقد أن وصول أي منهم للحكم يُعني وضع رؤوسهم على المقصلة جميعًا.

وتابع زهيو، أن المجموعات المسلحة لا تريد الانتخابات قبل إخراج كل خصومهم منها، وإعطاء الضمانات اللازمة لعدم ملاحقتها، وتأمين مستقبلها والمحافظة على مكاسبها.

وقال المترشح الرئاسي، أسعد زهيو، أن حكومة الوحدة الوطنية تريد انتخابات تكون تحت إشرافها، ويفوز فيها عبد الحميد الدبيبة.

وفي السياق، قال زهيو، أن الحكومة الليبية تريد أن تستلم هي السلطة أولاً، وأن يشارك رئيسها “باشاغا” في الانتخابات الرئاسية ويفوز.

وأضاف أن الأمريكان يريدون انتخابات ويشترطون خروج الفاغنر من ليبيا قبل الشروع فيها مشيرًا الى أن بعض الأطراف الإقليمية لا تريد الانتخابات، لأن وضع اللا دولة هذا قد يكون أفضل وضع لهم.

وأكد زهيو، أن الليبيون بحاجة للانتخابات لتجديد الشرعية بشرعيتهم هم، بعيدًا عن الشرعيات الهشة المتآكلة ولاستعادة القرار الوطني وتعزيز الإرادة الوطنية وكف أيدي التدخلات الخارجية.