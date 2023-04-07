الزادمة يجري زيارة تفقدية  إلى بلدية القطرون

أجرى نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية سالم الزادمة زيارة إلى بلدية القطرون وكان في استقباله مجلس الحكماء والاعيان والمشائخ والمجلس البلدي بالبلدية.

هذا وتأتي زيارة الزادمة للوقوف علي احتياجات أهم المرافق والمؤسسات الخدمية بها مؤكدا حرص الحكومة علي زيارة مناطق وبلديات الجنوب للوقوف علي المشاكل والاختناقات والصعوبات التي تواجه مختلف القطاعات التنفيذية بهذه المناطق، مشيرا الي ان الحكومات المتعاقبة لم تقدم أي شيء لإقليم فزان بحجة عدم استتباب الامن وعدم الاستقرار.