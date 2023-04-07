القبض على ثلاثة أفارقة بتهمة “ترويج المخدرات” داخل سكن للعمالة الوافدة بمصراتة

قامت إدارة المهام الخاصة بالقبض على ثلاثة أفارقة يمتهنون ترويج المخدرات داخل سكن للعمالة الوافدة بمدينة مصراتة.

وبحسب منشور لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة، فتعود أحداث الواقعة بعد ورود معلومات لدوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بشأن وجود ثلاثة أشخاص من الجنسية الأفريقية يمتهنون ترويج المخدرات داخل سكن للعمالة الوافدة بمدينة مصراتة،

وأضاف المنشور، أنه بعد التحري وجمع المعلومات تم إعداد كمين مُحكم لهم وضبطهم بعد أخذ الإذن من نيابة مكافحة المخدرات ؛

كما أتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم و إحالتهم لجهات الإختصاص.