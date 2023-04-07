“بحضور باتيلي”.. انطلاق اجتماع القيادات العسكرية والأمنية في بنغازي

انطلقت مساء اليوم الجمعة بقصر المؤتمر بفندق الفضيل جليانة في مدينة بنغازي، اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقيادات العسكرية والأمنية والميدانية من شرق وغرب ليبيا، بحضور الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي.

وسيستمر اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية والميدانية رفيعة المستوى من شرق وغرب ليبيا في مدينة بنغازي، على مدار يومين، بحضور باتيلي.

وحسب مصادر صحفية، سيصدر يوم غدٍ السبت بيان ختامي عن الاجتماع، الذي يأتي بناء على اتفاق الطرفين خلال اجتماعهما الأول الذي عقد في العاصمة طرابلس قبل أيام.

ووصل أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” وقيادات أمنية وعسكرية بالمنطقة الغربية في وقت سابق اليوم الجمعة، إلى مطار بنينا في بنغازي للقاء نظرائهم التابعين القيادة العامة، حيث كان في استقبالهم وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الليبية فرج اقعيم، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي اللواء صلاح الخفيفي، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية في بنغازي.