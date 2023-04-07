باثيلي للقيادات العسكرية المجتمعة في بنغازي : نتطلع لتقدم حقيقي قبل إحاطتي القادمة

طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي، القيادات العسكرية والأمنية المجتمعة في مدينة بنغازي، بذل كل ما بوسعهم من جهود والعمل على الوصول إلى الانتخابات.

وأشاد باثيلي، خلال مشاركته في الاجتماع المشتر الذي عقد بين القيادات العسكرية من شرق وغرب ليبيا، بسرعة استجابة القيادات الأمنية للاجتماع بطرابلس وبنغازي للخروج من الأزمة الراهنة.

وقال المبعوث الأممي، خلال كلمة وجهها للحضور، “نتطلع إلى تحقيق توافق وتقدم حقيقي بعد نهاية الاجتماع لنقله إلى مجلس الأمن خلال إحاطتي القادمة أمام مجلس الأمن.