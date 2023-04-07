باشاغا يعلق على اللقاءات العسكرية التي تشرف عليها الأمم المتحدة

وصف رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اللقاءات العسكرية التي تُشرف عليها بعثة الأمم المتحدة تحت إطار لجنة “5+5” بالجيدة، وأنها خطوة في إطار توحيد مؤسسة الجيش والمؤسسات الأمنية.

وأضاف فتحي باشاغا في كلمة مرئية ، “لا أعتقد أن قادة المؤسسات الأمنية والجيش ولجنة “5+5″ عندهم رغبة ضمنية في زج أبنائنا في أتون حرب ضد فاغنر”.

وأكد باشاغا على أن “ليبيا لن تكون فيها حكومة قادرة أو دولة قادرة على إجراء انتخابات، من دون توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية”.

ونوه باشاغا إلى إنه “يجب أن تكون لدينا حكومة قوية ومُنتخبة لها الحق والشرعية كاملة، تستطيع مطالبة جميع القوى الأجنبية بأن تغادر ليبيا”.