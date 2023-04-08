كمين مُحكم يطيح بـ3 أجانب بترويج المـخـدرات في مصراتة

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة عن القبض على 3 اشخاص من الجنسية الأفريقية يمتهنون ترويج المخدرات داخل سكن للعمالة الوافدة بمدينة مصراتة.

وبالتفاصيل بعد ورود معلومات لدوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بشأن وجود ثلاثة أشخاص من الجنسية الأفريقية يمتهنون ترويج المخدرات داخل سكن للعمالة الوافدة بمدينة مصراتة، وبعد التحري وجمع المعلومات تم إعداد كمين مُحكم لهم وضبطهم بعد أخذ الإذن من نيابة مكافحة المخدرات.

وأتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم و إحالتهم لجهات الإختصاص.