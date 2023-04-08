شاهد : الامن الداخلي يكشف تفاصيل جديدة عن الشبكة التـنـصـيريـة

نشر الامن الداخلي فيديو لطبيب تحاليل ليبي مواليد 90 اعتنق المسيـ ـحية قبل عامين .

وتحدث الطبيب عن مدارس وشركات في طرابلس يتم الإجتماع فيها لغرض الصـ ـلاة ومناقشة تعاليم ديـ ـنهم الجديد والإحتفال بعيد الفصـ ـح.

وأفاد أنه قد تم إنشاء صندوق مالي يتم فيه جمع تبرعات لدعم المسـ ـيحيين الجدد وقد تم من خلاله صيانة كنـ ـيسة مريم العـ ـذراء بالمدينة القديمة (التي تم افتتاحها في عز النهار وبحضور مسؤولين ليبيين وعائلات ليبية وبتدريجة لفرقة مالوف).

وأشار الى أن الطبيب طلب من زوجة صديقه إقناع زوجته بتغيير ديـ ـنها ، وفعلا وافقت ولكنها أحست بالذنب ورجعت للاسـ ـلام وحتى لحظة القبض عليه لازالو يحاولون معها للعودة للمسيـ ـحية.

وفي وقت سابق، اعتقل جهاز الأمن الداخلي الليبي مجموعة من المواطنين “خرجوا عن الملة الإسلامية”، وعددا من الأجانب المروجين للأفكار المتطرفة.

وأشار جهاز الأمن أنه في ظل الانغماس في الفوضى السياسية، الذي تشهده البلاد إشتغل بعض المروجين للأفكار المتطرفة من الجنسيات الأجنبية المختلفة التي تم إدخالها إلى ليبيا عن طريق بعض المنظمات والتي منها ما يعرف بمنظمة ( جماعة الله – Assemblies Of God) وهي عبارة عن مؤسسة دينية تنطوي تحتها أكثر من 13000 كنيسة منتشرة حول العالم، ومقرها في أمريكا، وينصب تركيزها على فئة الشباب ولديها مؤسسات تعليمية خاصة وتمتلك فروع في أسيا وإفريقيا.

وقد تبين من خلال الإستدلال مع بعض من تم ضبطهم، أن لهذه المنظمة دورا كبيرا في إغوائهم وبشتى الطرق لبث سمومهم الداعية إلى التنصير والخروج عن الدين الإسلامي بين أواسط الشباب الليبي.