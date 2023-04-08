أبرز ما جاء في كلمة المبعوث الأممي خلال اجتماع لجنة 5+5 في بنغازي

قال المبعوث الأممي للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، خلال اجتماع اللجنة العسكرية 5+5 والقيادات الامنية والمسلحة والمنعقد في مدينة بنغازي، أعول على تعاونكم في تهيئة الظروف اللازمة لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

وأضاف باتيلي في كلمة له خلال الاجتماع، “آمل أن تكونوا قادرين على المُضي قدمًا نحو اعتماد ميثاق شرف يرسم معالم بيئة سياسية مواتية، تلتزم بتأمين انتخابات حرة ونزيهة في عام 2023 وبتأييد نتائجها.

وأكد المبعوث الأممي أن “اجتماع اليوم هو رمز لليبيا الجديدة، بأن تقف على قدميها مرة أخرى، وتكون ذات سيادة، مشيراً إلى إن هذا الاجتماع بين الإخوة هدية كبيرة، تعزز المصالحة، وتفتح الباب أمام عقد اجتماعات داخل ليبيا.

وأشار باتيلي إلى إن “الاجتماع يأتي هذا في إطار النهج الشامل الذي نتبعه لمعالجة هذه الأزمة التي طال أمدها”، مضيفاً “أعتزم زيارة مدينة سبها خلال اليومين القادمين لضمان انخراط جميع الأطراف المعنية في جميع عموم ليبيا للتوصل إلى مخرج من هذه الأزمة”.

ونوه المبعوث الأممي إلى “هذا الشعور بالمصالحة هو السائد الآن، وهو الذي يبعث الأمل لدى الليبيين بأن طريق الحروب ذهب دون رجعة”.

وأكد المبعوث الأممي “يجب أن نبدأ عهدًا جديدًا من المصالحة الوطنية الشاملة بكل مناطق ليبيا، لكي يتعامل الشعب الليبي كإخوة وأخوات مع بعضهم البعض”.