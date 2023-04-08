باتيلي: اجتماع القيادات العسكرية والأمنية في بنغازي رمز للوحدة وليبيا الجديدة ذات السيادة

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قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي اليوم السبت إن اجتماع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة والقيادات العسكرية والأمنية في بنغازي هو رمز للوحدة، ورمز لليبيا الجديدة – ليبيا ذات السيادة”.

وأضاف باتيلي في كلكته بالمناسبة :”إن هذا اللقاء بين الإخوة والزملاء يكتسي أهمية قصوى، كونه يعزز مسار المصالحة ويؤسس لاستمرار اللقاءات مستقبلا داخل ليبيا”.

وتابع المبعوث الأممي :”في إطار مقاربتي الشاملة لمعالجة الأزمة المستعصية في ليبيا، أعتزم خلال اليومين المقبلين زيارة مدينة سبها لضمان مشاركة الأطراف من كافة أرجاء ليبيا في رسم معالم الطريق نحو الخروج من هذه الأزمة”.

وواصل :”إذ نواصل عقد اجتماعاتنا هذه، ينضم إلينا المزيد من القادة في كل مرة، وهذا مؤشر على أن الشعور بالشمول والمصالحة بدأ يستقر في النفوس، وشرع في إحداثِ قطيعة مع المسار المؤلم الذي ساد في البلاد حتى الآن، وخلقِ مسارٍ بديل يُحيي الأمل لدى الليبيات والليبيين”.

وقال باتيلي :”أود في هذا الصدد أن أُنوه بالجهود الجماعية للجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تسعى جاهدة لإشراك جميع الفاعلين الأمنيين والعسكريين الرئيسيين من أجل تعزيز السلام والاستقرار في ليبيا”.

وقال أيضًا :”نعلم جميعًا أن حل الأزمة الليبية بشكل كامل، ووضع حد للجمود السياسي الراهن، يحتاجان إلى وقت ومثابرة وصبر، ومع ذلك، أنا متأكد من أن استمرار التنسيق والتعاون بينكم يمثل فرصة سانحة لمواصلة الحوار، وبناء الثقة، وتبادل الآراء حول كيفية توفير أساس متين لتسوية سياسية تُتَوج بحل الأزمة الليبية من خلال خلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة عام 2023″.

وأكد المبعوث الأممي :”إن إصراركم على دعم المساعي الحميدة للأمم المتحدة من أجل حل الأزمة الحالية، والتزامكم بإنهاء الانقسام والمضي بثبات نحو انتخابات شاملة أمرٌ مطلوب”.

وتابع باتيلي :”بذلك الإصرار وهذا الالتزام، أنتم تدعمون شعبكم ووطنكم، أنتم شركاء في المسؤولية مع مختلف القادة السياسيين الآخرين، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، من أجل تهيئة بيئة سلمية، وتأمين مستقبل مستقر ومزدهر للجميع في ليبيا”.

وأفاد المبعوث الأممي أن هذا التوجه الوطني الذي اخترتموه، يجب ألا يحيد عن مساره بسبب خطابات الاستقطاب التي يميل البعض للترويج لها. ابقوا متحدين واستمروا في وحدتكم من أجل وطنكم.

وأوضح باتيلي أن السلام والاستقرار والتنمية والازدهار هي ثمارٌ لمصالحة حقيقية، وحسن النوايا، وتقديم تنازلات البعض من أجل الصالح العام وللأمة بأسرها، وفي نفس الوقت، فإن استحكام العداوة والكراهية، واستمرار الصراع والحروب لا تعني سوى تدمير البلاد وإزهاق المزيد من الأرواح.

ووصل الجمعة وفد يضم قيادات عسكرية وميدانية تابعة للجنة العسكرية 5+5 عن المنطقة الغربية، عصر اليوم الجمعة، إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي، وذلك تمهيدًا لاجتماع مع قيادات عسكرية وأمنية من بنغازي.