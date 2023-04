الوطنية للنفط تنفي تعاقدها مع شركة إماراتية لتطوير حقل الظهرة.

نفت المؤسسة الوطنية صحة الأخبار التي أفادت بتعاقد المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة إماراتية لتطوير حقل الظهرة، وفق بيان صادر عنها.

وٱوضحت المؤسسة اليوم الجمعة أن التعاقد كان مع شركة “إسناد” المحلية، وفق البيان.

واستغربت المؤسسة ما وصفته بـ”الصمت عندما كان الحقل مدمرا لأكثر من 7 سنوات في حين بدأت الانتقادات عند انطلاق تطويره بأسلوب فني وتجاري مقبول”، طبق نص البيان.

وكانت وسائل إعلام محلية تداولت خبر تعاقد المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة إماراتية لتطوير حقل الظهرة.

وفي سياق متصل، كانت الوطنية للنفط نفت في وقت سابق، صحة أخبار أخرى نشرها موقع “أفريكا إنتلجنس” في 21 فبراير من العام الجاري بأن النائب العام في طرابلس يحقق في مدفوعات المؤسسة لشركة النفط الإماراتية BGN International.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط + ليبيا الأحرار

