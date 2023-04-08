الأبلق: تأمين صناديق الاقتراع من مهام وزارة الداخلية 

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب عمار الأبلق، إن إعلان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات يأتي في حال تم إنجاز قاعدة دستورية وقوانين الانتخابات وتمت مراجعة منظومة الرقم الوطني فإن المفوضية جاهزة من حيث وجود العدد الكافي من الموظفين المؤهلين والإمكانات المادية.

وأضاف الأبلق في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن تأمين صناديق الاقتراع من مهام وزارة الداخلية تكفل الأجهزة الأمنية بتأمين الاستحقاق الانتخابي سيضمن شفافية وسلاسة العملية الانتخابية وحسن سير الأداء داخل المراكز إلى حين إعلان النتائج.

ورأى عضو مجلس النواب أن دور المفوضية العليا للانتخابات هو دور تنفيذي لإجراء الانتخابات وحالة القوة القاهرة مرتبطة بمسائل خارج نطاق مهامها.