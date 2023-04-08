الأمن الداخلي يضبط ليبيين تركوا الإسلام واعتنقوا المسيحية

أخبارليبيا24

كشف جهاز الأمن الداخلي القبض على مجموعة من الليبيين ممن خرجوا عن الملة الإسلامية واعتقنوا الدين المسيحي.

وأوضح الجهاز عبر حسابه على “فيسبوك” أنه تم أيضًا ضبط بعض الأجانب الذين قاموا بنشر المسيحية، عبر منظمة أمريكية تدعى “جماعة الله” تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لنشاطها.

وأشار الجهاز إلى أن بعض المروجين للأفكار المتطرفة من الجنسيات الأجنبية المختلفة التي تم إدخالها الى ليبيا عن طريق بعض المنظمات ومنها ما يعرف بمنظمة “جماعة الله” .

وذكر الجهاز أن المنظمة عبارة عن مؤسسة دينية تنطوي تحتها أكثر من 13.000 كنيسة منتشرة حول العالم ومقرها في أمريكا، وتضم نحو 53 مليون من المسيحيين والبروتيستان، وينصب تركيزها على فئة الشباب ولديها مؤسسات تعليمية خاصة وتمتلك فروعا في آسيا وأفريقيا وبعض الدول العربية، وتهدف إلى نشر الديانة المسيحية.

وشدد الجهاز على أنه سيقف بالمرصاد لأي أجنبي يحاول المساس بالدين الإسلامي، وسلامة ليبيا وابنائها، داعيًا كافة العائلات الليبية إلى تنبيه وتوعية أبنائهم من هذا الخطر الذي يهدف إلى تغيير هويتنا الإسلامية.