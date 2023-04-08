شاهد.. قائمة اسماء وفد المنطقة الغربية في اجتماع بنغازي

نشر آمر قوة الاسناد بـ” بركان الغضب “ ناصر عمار، قائمة باسماء وفد المنطقة الغربية المكون من اعضاء لجنة 5+5 وقيادات امنية وعسكرية وآمري مجموعات مسلحة والذين شاركوا مع نظرائهم في اجتماع بنغازي الذي نظمته بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا لاستكمال مشاورات اجتماعات تونس وطرابلس.

ويأتي هذا الاجتماع، لاستكمال الاجتماعات السابقة مع نظرائهم في اللجنة العسكرية المشتركة والقيادات الأمنية والعسكرية بالمنطقة الشرقية، ضمن جهود توحيد المؤسسة العسكرية التي ترعاها البعثة الأممية، بعد تعذر الزيارة يوم الخميس لأسباب لوجستية.

وضمت القائمة المنشورة رئيس جهاز الامن الداخلي اللواء لطفي الحراري, ورئيس جهاز حرس الحدود العقيد محمد المرحاني، ورئيس جهاز الامن العام العقيد عبدالله الطرابلسي.

كما ضمت القائمة مندوب من جهاز الردع، ورئيس المجلس العسكري الزنتان فتحي الغزيل، وامر اللواء 444 العقيد محمود حمزة، وامر اللواء 52 مشاة محمود بن رجب.