الداخلية: ضبط وافدين من الجنسية الأفريقية يمتهنون ترويج المخدرات في مصراتة

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أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية ضبط ثلاثة وافدين من الجنسية الأفريقية يمتهنون ترويج المخدرات داخل سكن للعمالة الوافدة بمدينة مصراتة.

وأوضحت الوزارة أن عملية القبض على المتهمين تمت بعد ورود معلومات حولهم لدوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية.

بشأن وجود ثلاثة أشخاص من الجنسية الأفريقية يمتهنون ترويج المخدرات داخل سكن للعمالة الوافدة بمدينة مصراتة،

وأفادت الداخلية أنه بعد التحري وجمع المعلومات تم إعداد كمين مُحكم لهم وضبطهم بعد أخذ الإذن من نيابة مكافحة المخدرات.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم و إحالتهم لجهات الاختصاص.