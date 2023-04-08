الجديد: المركزي يصر على عناده ويستمر في تضليله للرأي العام عبر تقاريره الشهرية

الوطن| رصد

قال الخبير الاقتصادي مختار الجديد إن المصرف المركزي برئاسة الصديق الكبير لا يزال يُصرّ على عناده ويستمر في تضليله للرأي العام من خلال تقاريره الشهرية.

الجديد وعبر تصريح رصده موقع الوطن تساءل عن سبب اعتبار المصرف لالتزاماته بأنها قائمة ما دامت قد استخدمت النقد الأجنبي في سدادها.

وأضاف الجديد أن هذه الالتزامات إما أن المصرف قد سددها باستخدام النقد الأجنبي وبذلك لم يعد اسمها التزامات قائمة، أو أنه لم يُسددها ولا زالت قائمة، وبالتالي فإنه لم يتم استخدام النقد الأجنبي لسدادها.