ضبط ثلاثة وافدين بتهمة ترويج المخدرات في مصراتة

العنوان-مصراتة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، الجمعة، عن ضبط، 3 وافدين متهمين بترويج المخدرات في مدينة مصراتة.

وأوضحت الوزارة أن المتهمين جرى ضبطهم وإلقاء القبض عليهم في كمين محكم أعد لهم بعد أخذ الإذن من نيابة مكافحة المخدرات.

وألقي القبض على المتهمين بعد التحري والتأكد من صحة معلومات وردت لدوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بشأن وجود ثلاثة أشخاص وافدين يمتهنون ترويج المخدرات داخل سكن للعمالة الوافدة بمدينة مصراتة.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.