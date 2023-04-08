باثيلي يُطالب القيادات العسكرية بالالتزام بضمان بيئة مواتية للانتخابات

العنوان-طرابلس

طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باثيلي، القيادات الأمنية والعسكرية المشاركين في اجتماع بنغازي، بضرورة إبراز التزامهم بضمان بيئة مواتية لإجراء الانتخابات، حاثا إياهم على التعاون وإطلاق المحتجزين خلال هذه الأيام.

وقال باثيلي: “دعونا نغلق كل أبواب الصراع ونفتح بوابات الحوار والبناء والمصالحة على مصراعيها”.

وأوضح المبعوث الأممي أن مبادرته التي قدمها تهدف، بالإضافة إلى تيسير اعتماد الإطار القانوني وتبني مساراً محدداً زمنياً لإجراء الانتخابات في عام 2023، إلى توفير أرضية لتعزيز الإجماع حول المسائل ذات العلاقة بالاستحقاق الانتخابي.

ولفت باثيلي إلى أن من هذه القضايا الهامة أمن الانتخابات والأفراد، بما في ذلك المرشحات والناخبات حتى يتمكنَّ من ممارسة حقوقهن السياسية دون خوف.

وأضاف باثيلي: “إن تجديد التزامكم لي، وقبل ذلك التزامكم للشعب الليبي، بضمان بيئة أمنية مواتية تسبق الانتخابات وترافقها وتليها، وكذلك الالتزام بقبول نتائج الانتخابات يجب أن يتم إبرازها بوضوح”.