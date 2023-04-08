اللواء منصور الجديد يكرم مدير أمن بنغازي على جهوده المبذولة

الوطن| رصد

زار مدير أمن سلوق قمينس، اللواء منصور الجديد رفقة وفد من الضباط بمديرية أمن سلوق قمينس مديرية أمن بنغازي.

وكان في أستقباله مدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي ومساعد الشؤون الأمنية اللواء عاطف إحبارة.

ونوقش خلال الزيارة الأمور المتعلقة بالعمل الأمني وبحث سبل التعاون بين المديريتين.

وكما تم تكريم مدير امن بنغازي من قبل مدير أمن سلوق قمينس وجاء هذا التكريم نظيرا للجهود المبذولة من قبل مدير أمن بنغازي في توحيد العمل الأمني بين مديرية أمن بنغازي ومديرية أمن سلوق قمينس.

وأثني مدير أمن بنغازي من جانبه على الجهود المبذولة من قبل مدير أمن سلوق قميس وكافة أعضاء المديرية في التعاون المستمر وحفظ الأمن.