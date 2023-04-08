نائب الدبيبة ينتظر من نخب فزان اقتراحات لحل مشاكل الدولة

الوطن| رصد

بحث وزير الصحة المكلف بالحكومة المنتهية نائب رئيس الحكومة رمضان بوجناح، مع نخب فزان في طرابلس، سبل تعزيز دورهم في حلحلة المشاكل العالقة في الدولة.

وبحسب بيان لمكتب بوجناح رصده موقع الوطن، فقد استعرض اللقاء عمل الأجهزة التنفيذية ودورها في خلق بيئة استثمارية في الجنوب.

ويأتي ذلك رغم استمرار تهميش الحكومة المنتهية لمناطق الجنوب ومواصلة تركيزها على العاصمة طرابلس دون باقي المدن الليبية التي تعاني مشكلات خدمية واجتماعية واقتصادية كبيرة.

وكانت صفحات إخبارية قد نقلت عن الاجتماع أنباء تفيد باتخاذ بوجناح ونائبه قرارات ستغير النظام الصحي في ليبيا، بشكل سيُدمر القطاع الصحي العام ليحل محله القطاع الخاص، وينسف هيكلية القطاع.