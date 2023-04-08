باتيلي: وقت اللوم انتهى وحان وقت العمل

الوطن| رصد

أكَّد الممثل الخاص للأمين العام رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، أنَّ مبادرته الداعمة إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بالبلاد خلال العام الحالي، تهدف إلى تحريك المياه السياسية الراكدة؛ وإشراك الجميع في رسم المسار نحو الاستحقاق الانتخابي، ودعم أي توافق يضع ليبيا على طريق التعافي.

وقال باتيلي للشرق الأوسط: انتهى وقت إلقاء اللوم، وحان وقت العمل وتسريع الخطى لتلبية تطلعات المواطنين الذين سجلوا بكثافة في منظومة الانتخابات.

وتحدَّث باتيلي عن موقفه من توحيد الحكومة لجهة إدارة الانتخابات، وقال: نحن ننظر لتوحيد السلطة التنفيذية في ليبيا بالواقعي؛ لكن يتوجَّب مقاربة توحيد الحكومة في هذا الوقت الحساس بكثير من الحذر، لأنَّ هذا الموضوع قد يخلق تعقيدات ليبيا في غنى عنها.

وبشأن الانتخابات المرتقبة، عبر عن أمله في توفير أرضية متكافئة للتنافس الحر والشريف بين جميع المرشحين، لافتاً إلى ضرورة إقرار آلية شفافة للرقابة على المصروفات الحكومية تفادياً لاستغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية؛ أو لترجيح كفة مرشح ما على حساب منافسيه. ورأى أنَّ هذا إجراء مهم لضمان بيئة متكافئة بين جميع المتنافسين. ويدخل في الباب نفسه؛ ضرورة استقالة المسؤولين الحاليين من مناصبهم قبل فترة زمنية تحددها القوانين الانتخابية. وشدَّد على ضرورة أن يتوافق الليبيون على هذه الأمور قبل وضع خريطة طريق للانتخابات خلال شهر يونيو المقبل.