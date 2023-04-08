بويصير: “حفتر” عرض عليّ الإشراف على إعادة إعمار بنغازي ورفضت بأدب

زعم محمد بويصير، المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية، أنه رفض عرضاً من المشير خليفة حفتر للإشراف على إعادة إعمار بنغازي، وذلك في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم.

كتب قائلًا: “عندما خرجت عام 2016.. منبها من خطورة المسار المتجه فيه خليفه حفتر، وأن انتهاكاته لحقوق الليبيين لن تتوقف، رغم أنى كنت مقربا له جدا، وفى آخر لقاء بحضور آخرين عرض على الإشراف على إعادة إعمار بنغازى ورفضت بأدب، لم يهجم على اتباعه فقط بل الكثيرين الذين روجوا اننى كنت أريد منه مالا، رغم أن الحسبه يوم نضعها على الطاوله تظهر أنى من يدينه من حر مالى وليس هو، وتوالت الحملات حتى ممن كنت أعتقد أن بين اذانهم عقولاً” وفق قوله.

أضاف زاعماً: “اليوم وأنا أراه يستولى على أملاك الناس، ويهدمها بعد طرد من يسكن فيها، واسمع الأصوات الضعيفة والمتهافته تحاول أن تقول شيئا، لا أملك الا أن أشفق على شعب لا يعرف الشر الا بعد أن يمسه، وغير قادر على أن يقرأ الأمور مبكرا ولا تعنيه الا مصلحته الشخصية”.

وتابع: “هذا حدث فى عهد القذافى ايضا.. فى 1970 كان بامكانى ان ادخل فى قافلة معمر، وقد كان يعرفنى عن طريق والدى جيدا، كان من الممكن ان اقبل ماعرضه على عام 1974، الا اننى فضلت ان انضم للاقلية من ابناء ليبيا الشجعان الذى رفضوا القمع، وتمر الأيام بل العقود ليكتشف الليبيون أن شر القذافى قد طالهم جميعا، ولكن بعد ان كانت الأمور فى ليبيا قد خربت تماما.. من غير زعل، أحيانا اشمت فى الاغبياء ، بينما اشفق على الناس..نهاركم زى ماتبوا” وفق تعبيره.