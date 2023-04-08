الغرابلي: الليبيون لا يحتاجون إلى مصالحة وطنية

رأى الطاهر الغرابلي، رئيس المجلس العسكري صبراتة السابق أنه لا توجد اي خلافات أو مشاكل بين الليبيين في الغرب والشرق والجنوب.

وقال “الغرابلي”، في منشور له عبر فيسبوك، أن هناك إختلاف في الآراء موجودة في كل المناطق الليبية، يشترك فيها الليبيون شرقاً وغرباً وجنوبًا ولا يحتاج الليبيون الى مصالحة وطنية فيما بينهم كما يدعي المسؤولون بل يحتاجوا إلى حوار مجتمعي توعوي في كيفية إدارة خلافاتهم وآرائهم حول قضاياهم الوطنية”.

وأضاف “المشكلة اليوم سياسية أمنية، سياسيون مختلفون على من يتحكم في موارد ألدولة ولديهم أذرع عسكرية أمنية لكل منهم جناح يتبعهم، ينهبون من أموال ألدولة لتطويعهم وتوجيههم نحو خصومهم بالبلطجة المسلحة والتهديد”.