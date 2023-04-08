باتيلي: على القيادات العسكرية والأمنية الالتزام بضمان بيئة مواتية للانتخابات

أخبار ليبيا 24

طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، القيادات الأمنية والعسكرية المشاركين في اجتماع بنغازي، الجمعة، بضرورة إبراز التزامهم بضمان بيئة مواتية لإجراء الانتخابات، وحث باتيلي الطرفين على التعاون وإطلاق المحتجزين خلال هذه الأيام.

وقال المبعوث الأممي: “دعونا نغلق كل أبواب الصراع ونفتح بوابات الحوار والبناء والمصالحة على مصراعيها”، وأوضح باتيلي أن مبادرته التي قدمها تهدف، بالإضافة إلى تيسير اعتماد الإطار القانوني وتبني مساراً محدداً زمنياً لإجراء الانتخابات في عام 2023، إلى توفير أرضية لتعزيز الإجماع حول المسائل ذات العلاقة بالاستحقاق الانتخابي.

ولفت باتيلي إلى أن من هذه القضايا الهامة أمن الانتخابات والأفراد، بما في ذلك المرشحات والناخبات حتى يتمكنَّ من ممارسة حقوقهن السياسية دون خوف. وأضاف: “إن تجديد التزامكم لي، وقبل ذلك التزامكم للشعب الليبي، بضمان بيئة أمنية مواتية تسبق الانتخابات وترافقها وتليها، وكذلك الالتزام بقبول نتائج الانتخابات يجب أن يتم إبرازها بوضوح”.